Grande successo per il corto À Milanisa, scritto e diretto dallo chef-regista Vincenzo La Cognata, presentato in occasione del tradizionale Natale dei Cuochi presso il ristorante Capriccio di Mare/Villaggio Mosè. La serata ha rappresentato un incontro unico tra cinema e cucina, due linguaggi capaci di raccontare la Sicilia attraverso emozioni, memoria e convivialità. Il cortometraggio narra la vicenda di un giovane cuoco che, partendo dalla sua terra, affronta il tema dell’emigrazione e della ricerca di riscatto sociale. La cucina diventa strumento di espressione e rinascita, intrecciandosi con la poesia e con l’omaggio al Premio Nobel Salvatore Quasimodo, “poeta universale” che ha saputo dare voce all’anima mediterranea. La scelta di includere nel cast, attori con disabilità sottolinea il valore dell’inclusione e della dignità umana, rendendo l’opera un manifesto di speranza e partecipazione.

À Milanisa ha già ottenuto importanti patrocini e riconoscimenti. “È stato un onore presentare il mio film À Milanisa alla mia grande famiglia professionale, l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Agrigento Salvatore Schifano – commenta La Cognata -. In questa serata speciale, cinema e cucina si sono incontrati per raccontare la Sicilia attraverso memoria, poesia e sapori. Ho voluto dare spazio all’inclusione, coinvolgendo attori con disabilità, perché credo che l’arte debba essere un linguaggio universale di dignità e partecipazione”.

“Un grazie speciale al Presidente Giovanni Chianetta e al Presidente Regionale Rosario Seidita, che hanno sostenuto con convinzione il patrocinio della Federazione Italiana Cuochi sul cortometraggio À Milanisa e sul progetto HimeraMovie Aps. Si ringraziano gli enti, le istituzioni e i colleghi cuochi che hanno reso questa serata un vero abbraccio di comunità”, conclude La Cognata. Con HimeraMovie Aps prosegue il percorso di valorizzazione del territorio attraverso cinema, poesia e gastronomia. L’associazione si propone di sviluppare iniziative capaci di unire memoria storica, innovazione e inclusione sociale, consolidando il proprio ruolo come punto di riferimento per la promozione dell’identità siciliana e la diffusione di valori universali attraverso l’arte. Himera Movie ne ha fatto un format di promozione in tour per luoghi della Sicilia, nei teatri e nelle piazze.

