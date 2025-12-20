Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato questa mattina in piazza della Stazione ad Agrigento. A scontrarsi due autovetture, una delle quali proveniente dal viale della Vittoria e l’altra da via Francesco Crispi.

Solo uno degli occupanti dei mezzi coinvolti ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Nulla di grave. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti e gli agenti della polizia locale per la viabilità e i rilievi.

