Iimpresa di Agrigento firma il restauro del ponte

È stato salutato come un successo il completamento del restauro del Ponte Paleocapa, ponte storico ottocentesco situato in una delle aree più centrali e simboliche di Padova, città tra le più importanti non solo del Veneto ma dell’intero panorama urbano italiano.

Un intervento delicato, complesso, carico di valore storico e simbolico, che ha rappresentato una sfida significativa per l’impresa agrigentina chiamata a misurarsi con un contesto altamente strutturato ed esigente, come quello di una regione tra le più efficienti d’Italia sul piano amministrativo e infrastrutturale. Una scommessa vinta, che segna un passaggio importante per un’azienda del Sud capace di confrontarsi, alla pari, con cantieri di alto profilo nel Nord del Paese.

Il restauro, dal valore complessivo di oltre due milioni di euro, ha interessato un manufatto realizzato nel XIX secolo, sottoposto a vincoli stringenti. Il ponte è stato smontato e ricostruito elemento per elemento, seguendo fedelmente le tecniche costruttive originarie e le prescrizioni della Soprintendenza. Anche i dettagli strutturali sono stati trattati con estrema cura: oltre sedicimila chiodi, riprodotti secondo modelli ottocenteschi, sono stati utilizzati per garantire coerenza storica e solidità dell’opera.

«Abbiamo lavorato su una struttura simbolica per la città, riportandola all’aspetto originario e migliorandone al tempo stesso la sicurezza», ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Bisato, al Mattino di Padova, sottolineando la complessità tecnica dell’intervento e il livello di specializzazione richiesto.

Il restauro ha prodotto benefici anche sul piano funzionale: la portata massima è stata aumentata da 3,5 a 7,5 tonnellate, con limite di velocità fissato a 30 chilometri orari, migliorando sicurezza e fruibilità.

I lavori, avviati nel maggio 2023, sono stati affidati a La Porta Industries, realtà con solide radici nel territorio agrigentino. Un risultato che assume un valore che va oltre il singolo intervento: un’impresa di Agrigento protagonista in un’opera pubblica strategica nel Nord Italia, a dimostrazione di come competenze e professionalità locali sappiano misurarsi con cantieri complessi su scala nazionale.

Dopo alcuni slittamenti rispetto al cronoprogramma iniziale, il cantiere si è concluso nel mese di dicembre.

Il Ponte Paleocapa torna così alla città, mentre per Agrigento è un segnale che pesa: il territorio esporta know-how, non solo manodopera.

Alla riapertura, come riporta lo stesso quotidiano veneto, era presente anche Andrea Micalizzi, già vicesindaco e oggi vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, che ha seguito l’intero iter dell’opera. «Il ponte non è un manufatto standard: ogni elemento è diverso e il montaggio ha richiesto un lavoro certosino. Durante il cantiere abbiamo inoltre garantito il collegamento pedonale con una passerella provvisoria, condividendo le scelte con i residenti».

Quello nella foto è il Ponte Paleocapa, uno degli scorci più iconici del Veneto.

Parallelamente all’intervento in Veneto, La Porta Industries è impegnata anche in Sicilia sui lavori del cosiddetto “Ponte Mazzaro”, ovvero il Ponte sul Fiume Arena, a Mazara del Vallo. Si tratta di un ponte ad arco, con una luce spalla–spalla di circa 80 metri, chiuso dal 2021 per motivi di sicurezza legati alla mancata manutenzione. L’intervento di ripristino ha consentito una riapertura progressiva, con il completamento definitivo previsto al termine delle operazioni di verniciatura dell’arco.

