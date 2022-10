Concorsi della società “Dante Alighieri”, assegnati i premi

Nella sede del Caffè Letterario “Luigi Pirandello” di Agrigento, all’aperto, in sede separata e nel rispetto assoluto della privacy, si sono riunite le tre Commissioni Giudicatrici dei rispettivi concorsi letterari indetti dal Comitato di Agrigento la Società Dante Alighieri presieduto da Enza Ierna, nella recente primavera, per giudicare gli elaborati ed la graduatoria finale risalendo poi agli autori che saranno premiati nella giornata di giovedì 10 novembre. La Commissione relativa al Concorso “Caleidoscopio di Emozioni”, presieduta da Enzo Alessi composta anche da Ierna Stefania e Rosetta Fallea, ha determinato di assegnare il primo premio a Giuseppe Mocauda di Modica in exaequo con Liliana Arrigo di Agrigento, il secondo a Giuseppina Terrasi di Raffadali, ed il terzo premio a Rosa Sciame di Racalmuto; quella relativa al Concorso “E adesso continua tu” presieduta dal Prof. Bernardo Barone e composta anche da Carmelina Agliata e Gabriella Casella ha cosi deliberato di assegnare il primo premio a Raj Gusteri di Cosenza, il secondo a Giuseppina Mira di Siculiana ed il terzo premio a Giovanni Indelicato di Agrigento. Ed in ultimo, la Commissione relativa al Concorso “Cercando nei Ricordi” presieduta da Francesco Curaba e composta anche da Domenica Brancato, Paolino Saia e Alfonsa Alaimo ha cosi deliberato di assegnare il primo premio a Giuseppina Iacono Baldanza di Raffadali, il secondo a Carmelo Capraro di Agrigento, ed il terzo premio a Daniela Lombardo di Raffadali.