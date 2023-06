Oltre 2 milioni di euro per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade ex consortili e regionali

Oltre 2 milioni di euro in arrivo per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade ex consortili e regionali. E’ pubblicato sul sito internet www.provincia.agrigento.it il bando di gara per l’accordo quadro con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade ex consortili e regionali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento su tutto il territorio provinciale. L’appalto è interamente finanziato con fondi regionali. La gara sarà effettuata in modalità integralmente telematica e tramite inversione procedimentale, e le offerte dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale appalti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle 12 del prossimo 26 giugno, mentre l’apertura delle offerte è prevista alle 8:30 del 27 giugno nella sala gare del Libero Consorzio, in via Acrone n. 27.