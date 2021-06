A Favara la biennale delle città del Mondo

La Biennale delle città del mondo è in programma a Favara dal prossimo 25 giugno e fino al mese di ottobre.

L’iniziativa, tra le maggiori e più accreditate nel campo artistico e culturale, è stata curata e ideata dai fondatori di Farm Cultural Park, Florida Saieva e Andrea Bartoli. La biennale delle città del Mondo offre una panoramica sulle realtà urbane con l’obiettivo di comprendere cosa sono, come funzionano e cosa ci fa amare questi luoghi in cui vive oggi oltre la metà della popolazione mondiale. L’evento coinvolge fotografi, artisti, architetti e creativi che, ricorrendo a diversi approcci e linguaggi, raccontano al visitatore le varie città del mondo puntando l’obiettivo sulle buone pratiche e sulle idee innovative che contribuiscono a renderle speciali. I tre temi principali della prima edizione della biennale sono la governance, le città resilienti e la nuova consapevolezza dei giovani. Farm Cultural Park è la galleria di arte diffusa che ha ribaltato l’immagine di Favara trasformando una periferica cittadina siciliana in un centro propulsore della creatività e dei linguaggi contemporanei.