A Cianciana successo della DC

Cianciana si veste di scudo crociato. È stato notevole il successo della DC alle amministrative di domenica e lunedì scorsi. Intanto, è stato rieletto sindaco Francesco Martorana che da mesi ha aderito al partito di Totò Cuffaro. Martorana ha ottenuto 1.392 voti, oltre 600 in più della sfidante. Ottimi sono stati i risultati ottenuti dai quattro Dc al Consiglio comunale, tutti eletti. In particolare, Elicia Perizia, prima della lista con 323 voti, Angela Setticasi, seconda con 320 preferenze, Liborio Curaba, terzo con 282 voti e Giuseppe Carubia, sesto con 210 preferenze. In totale i soli 4 candidati della DC hanno ottenuto 1135 preferenze con una percentuale del 45,49 per cento.

“Sono estremamente soddisfatto – dice il Commissario cittadino della DC di Cianciana, Aniello Paturzo – I cittadini elettori hanno creduto nel progetto del partito voluto nuovamente da Totò Cuffaro. In questi ultimi mesi assieme al deputato regionale Carmelo Pace, abbiamo lavorato sodo, abbiamo raggiunto già degli obiettivi per Cianciana ed altri sono in itinere

Il riconfermato sindaco, Francesco Martorana, in questi prossimi cinque anni potrà lavorare in tutta serenità essendo sostenuto da un partito che continua a crescere e la vicinanza in tal senso dell’onorevole Pace non potrà che portarci a nuovi importanti traguardi”.