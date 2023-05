Gal Scm: “Il neo sindaco di Ravanusa potrà rappresentare al meglio le istanze di buona amministrazione“

“Esprimo a nome mio, del Consiglio di Amministrazione composto da Dario Gaglio, Rosario Marchese Ragona e Giuseppe D’Angelo, del direttore l’Architetto Olindo Terrana e dell’ufficio di Piano del Gal Sicilia Centro Meridionale , viva soddisfazione per l’elezione di Salvatore Pitrola, responsabile amministrativo e finanziario del Gruppo di Azione Locale a sindaco di Ravanusa”. Sono queste le parole di Maria Grazia Brandara, presidente del Gal Scm, a poche ore dalla conclusione delle operazioni di scrutinio a Ravanusa “Salvatore- aggiunge Maria Grazia Brandara attuale sindaco di Naro- siamo certi che potrà rappresentare al meglio le istanze di buona amministrazione per il proprio paese e per l’intero territorio agrigentino e siciliano. L’avvocato Pitrola- continua la Presidente del Gal Scm- si è sempre distinto in questi anni per la sua professionalità, correttezza e competenza,, portando avanti insieme agli altri componenti del Gruppo di Azione Locale, azioni mirate per la crescita e lo sviluppo dei 13 comuni agrigentini che fanno parte del Gal Scm. Lavoro che è stato compiuto sempre nel rispetto di importanti valori come quelli della trasparenza e della legalità. Ben vengano amministratori, giovani e qualificati come Salvatore Pitrola, che possono permettere di portare idee e progetti innovativi non solo per il comune che sono stati chiamati a guidare ma anche per l’intera provincia agrigentina. A lui, alla giunta ed ai consiglieri comunali eletti- conclude Maria Grazia Brandara- auguriamo buon lavoro consapevoli che tanti sono i problemi da affrontare e da risolvere in una comunità tragicamente segnata dai fatti dell’11 dicembre del 2021 da quella esplosione che provocò morte e distruzione sconvolgendo la vita di tantissime persone. Ferite che difficilmente potranno essere rimarginate”.