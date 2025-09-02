Dopo il grande successo della prima edizione, andata esaurita in pochi giorni, torna l’evento “A Cena con Sciascia”nella splendida cornice di Casa Diodoros, organizzato insieme al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Il menu, curato con la consulenza scientifica di Vito Catalano, nipote dello scrittore racalmutese, ripropone gusti e preferenze del grande autore siciliano. La serata sarà accompagnata dalla lettura di brani di romanzi, novelle e due poesie con le quali Sciascia esordì come scrittore, affidata alla voce dell’attrice Annagrazia Montalbano.

“A Cena con gli Scrittori – spiega Beniamino Biondi – non è uno spettacolo né una cena a tema, ma un evento immersivo che coinvolge i partecipanti in un percorso culturale e sensoriale. La lettura drammatizzata dei testi, seguita dalla cena pensata per dialogare con i brani, trasforma lo spettatore in parte attiva dell’esperienza, favorendo confronto, dialogo e riflessione condivisa”.

L’appuntamento è per giovedì 11 settembre alle 20:30 in Via Giuseppe La Loggia, Casa Diodoros. Costo a persona: 40 euro. La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti, contattando il numero 3516110085.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp