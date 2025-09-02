Alla guida di uno scooter elettrico per disabili, un uomo ha investito in modo del tutto accidentale un bambino di 4 anni. Nella confusione, però, qualcuno lo ha colpito con un pugno in faccia. È successo domenica sera sul lungomare Falcone-Borsellino, nel quartiere balneare di San Leone.

Dopo l’urto, il bambino è caduto rovinosamente sull’asfalto ed è stato immediatamente soccorso dal padre e da alcuni passanti. In breve tempo si è creato un capannello di persone e, proprio in quei momenti, un ignoto individuo ha sferrato un pugno al volto del disabile sessantenne.

L’uomo ha riportato una ferita al naso e la rottura degli occhiali. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, che ha preso in cura sia il bambino sia il disabile. Il piccolo è stato trasferito in ospedale per alcuni traumi riportati, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sono in corso le indagini dei poliziotti della sezione Volanti della Questura per ricostruire con esattezza quanto accaduto e individuare il responsabile dell’aggressione.

