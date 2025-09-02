Al posto di valorizzare uno spazio panoramico, ad Agrigento sono già partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Pietro Nenni, accanto al parcheggio pluripiano comunale già esistente.

Il cantiere ha eliminato il marciapiede per fare spazio a un mini-parcheggio da 10-15 posti, con un investimento di oltre 600 mila euro, affidato al Consorzio Stabile Da Vinci con IMPREL s.r.l. L’area sottostante il belvedere Modugno, in passato anch’essa adibita a parcheggio, si trova a ridosso dei resti delle antiche mura medievali cittadine e della ferrovia, a pochi passi dal palazzo di città e dal centro, da cui si gode di un ottimo panorama.

