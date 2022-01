A “Casa Sanremo” i sapori di Carmelo Cammilleri

Dal suo ristorante “Dune” a San Leone, ad Agrigento,alla cucina di “Casa Sanremo” in occasione del Festival della Canzone Italiana, dal primo al 5 febbraio prossimi. Carmelo Cammileri sarà di “scena” insieme a grandi chef per deliziare gli ospiti di Sanremo. “Casa Sanremo” è il luogo dove vip, musicisti ed addetti ai lavori che ruotano attorno al Festival si ritroveranno per i pasti e le pause tra una prova e l’altra. Un momento importante per l’agrigentino che premia la sua tenacia e caparbietà nel lavoro, la cura meticolosa e l’attenzione che pone nel preparare i suoi piatti, curandone ogni minimo particolare.

La Sicilia schiererà una cospicua rappresentanza a Sanremo quest’anno. E non per cantare, ma per curare l’aspetto enogastronomico e far degustare prelibatezze isolane nell’Area Vip. L’isola ha un patrimonio gastronomico immenso che va valorizzato anche attraverso le pizze e a tenere le fila ci saranno anche alcuni pizzaioli agrigentini, tra questi c’è Carmelo Pistritto che quest’anno torna a Sanremo da responsabile dell’Area del gusto. Pistritto fa parte di un team composto dal calabrese Lorenzo Fortuna e dal napoletano Enzo Piedimonte.