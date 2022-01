Auto si schianta contro guard-rail: ferita donna alla guida

Se l’è vista brutta una donna di Burgio, coinvolta in un incidente stradale, che si è risolto riportando solo qualche lieve trauma. E’ successo nel pomeriggio lungo la strada statale 115, all’altezza della rotonda Verdura, tra Sciacca e Ribera. La donna, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria autovettura, una Fiat Panda, andando ad impattare contro il guardrail. Sono stati alcuni passanti a prestarle i primi soccorsi. Con un’ambulanza è stata trasportata in ospedale. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Sciacca, che si sono occupati dei rilievi del caso, e successivamente hanno operato per la rimozione del mezzo con un carro attrezzi.