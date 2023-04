A Campobello di Licata torna ‘Mpurnato & ‘Mpanata

Dopo 3 anni di pandemia, torna “La Sagra”, a Campobello di Licata, denominata ‘Mpurnato & ‘Mpanata(pasta a forno e rotoli di pasta), decime edizione, in piazza XX Settembre. L’ iniziativa è dell’Associazione La Sagra, col patrocinio del Comune e dell’Acsi.

L’inaugurazione e benedizione della sagra, degustazione e vendita dei cibi di strada, ha aperto le danze. Ottima l’esibizione del gruppo musicale The Brothers Live Band. Oggi, sabato 15 aprile, la caccia al tesoro per ragazzi e bambini, a cura dei ragazzi di “Comu veni si cunta” e la ragazze di “Ohama”, apertura del concorso migliore ‘mpurnato e ‘mpanata, la “Camminata per Angelo”, a cura dell’associazione sportiva “Campobello Corre”; degustazione e vendita del piatto della sagra. La “chicca” lo spettacolo di danza e musica dalla Puglia …alla Sicilia “La pizzica salentina”, col gruppo Ritmo Binario.Domenica 16 aprile il gran finale. Alle 9 raduno di auto d’epoca nella valle della Divina Commedia, ore 10 raduno di arcieri storico-medioevale. Nel pomeriggio, fra gli altri appuntamenti, mostra di carretti siciliani, premiazione del concorso e degustazione. In serata stand-up Comedy sulla sicilianità e, ore 22, concerto di Gero Carlino e band.