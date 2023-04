Calcio, Akragas-Resuttana, “vale” la serie D. Terranova: un passo dal sogno (VIDEO)

Domenica ci sarà l’epilogo del campionato di Eccellenza, girone “A”, nel quale l’Akragas, allestendo fin dall’inizio una squadra altamente competitiva e non nascondendo l’intenzione di ottenere il salto di categoria, potrebbe coronare il sogno iniziale. Mancano ancora novanta minuti al termine del campionato e l’Akragas affronterà il Resuttana San Lorenzo, squadra che sicuramente domenica all’Esseneto non vorrà rivestire il ruolo di vittima sacrificale avendo la necessità di conquistare un risultato positivo per ottenere la salvezza diretta. Il Resuttana San Lorenzo è una squadra che nell’ultimo periodo ha sorpreso per i tanti risultati positivi conseguiti, infatti ha ottenuto cinque vittorie nelle ultime sei gare disputate. Nella gara di andata, l’Akragas si impose con un perentorio 3 – 0, con reti di Barrera, Semenzin e Vitelli, vittoria che permise ai biancazzurri di laurearsi campioni d’inverno. Il vantaggio di un punto nei confronti dell’Enna, seconda in classifica, permette all’Akragas di essere padrona del proprio destino e credere fermamente nel ritorno in serie D, campionato che ha visto i colori biancazzurri presenti l’ultima volta nella stagione 2014/2015. La grande presenza di pubblico all’Esseneto responsabilizza particolarmente i giocatori dell’Akragas che nelle varie interviste rilasciate hanno fatto intuire che faranno di tutto per vincere l’incontro. I tifosi presenti sugli spalti, comunque, saranno accomunati dallo stesso desiderio gridare a gran voce “FORZA AKRAGAS”.

Giovanni Trovato