NASCE “OGNI GIORNO”: GIOVEDÌ 29 OTTOBRE IL CONVEGNO DI APERTURA DEL PROGETTO PER LA DISABILITÀ INTELLETTIVA GRAVEGiovedì 29 ottobre 2026, alle ore 18:00, la Cooperativa Sociale Santa Maria di Gesù (Via Maria Santissima Cacciapensieri 75, Cammarata – AG) ospita il convegno inaugurale di OGNI GIORNO, progetto dedicato a 12 persone con disabilità intellettiva grave della Provincia di Agrigento.Promosso dalla Cooperativa Santa Maria di Gesù in partenariato con APS Nova Lux ETS e finanziato con i fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, il progetto punta a costruire percorsi quotidiani di autonomia, espressione e comunità.Al convegno, moderato dalla Prof.ssa Irene Catarella, partecipano i Sindaci di Cammarata e San Giovanni Gemini, il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, i rappresentanti di Confcooperative Sicilia, i Servizi Sociali locali e la Parrocchia di Cammarata. Interverranno i referenti del progetto, delle Relazioni Esterne dell’IBISG e una rappresentante del gruppo utenti. L’incontro si chiuderà con letture poetiche, musica dal vivo e rinfresco per i presenti.Le redazioni sono invitate a partecipare. Fotografi e operatori video sono i benvenuti.

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