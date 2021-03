8 marzo : al liceo Leonardo settimana dedicata alle STEM

Creare un ambiente di apprendimento e ricerca più equo ed inclusivo e assicurare pari opportunità nel mondo del lavoro costituiscono gli aspetti principali di una questione da osservare da diverse prospettive ovvero il rapporto tra donne e scienza. Il liceo Leonardo di Agrigento vuole celebrare l’8 marzo con delle riflessioni sulla presenza delle donne nelle discipline STEM “al fine di incoraggiare le nostre studentesse e i nostri studenti – dice il dirigente scolastico, Patrizia Pilato- a sviluppare una lettura critica dei pregiudizi e degli stereotipi di genere riguardanti le materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, nonché ad incoraggiare le studentesse allo studio di tali materie.” STEM è un acronimo che non tutti conoscono: riporta le iniziali in inglese di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, un quadrivio di discipline che secondo molti sono sempre più importanti per lo sviluppo delle società e, di conseguenza, molto spendibili sul mercato del lavoro. Gli incontri si terranno non solo nel giorno dedicato alla donna ma con un appuntamento quotidiano fino al prossimo 16 marzo con esperti del settore. “Noi crediamo – continua Pilato- che occorra sensibilizzare ragazze e ragazzi sul contributo che tutte e tutti possono dare all’avanzamento delle discipline STEM, favorendo con ciò l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e il rispetto delle differenze e contribuendo a dare piena attuazione al principio di non discriminazione sancito dall’art. 3 della Costituzione. Per tale ragione dedicheremo un’intera settimana al “nostro 8 marzo” che sarà per noi anche il ricordo delle vittime di femminicidio e dei loro orfani, la promozione della lotta senza tempo contro la violenza sulle donne e per l’annullamento dell’ancora elevata accettabilità sociale della violenza di genere, grazie contro le discriminazioni nell’accesso all’istruzione, al lavoro, alla protezione sociale, alla successione, ai beni economici, alle risorse produttive, nonché alla partecipazione ai processi decisionali e alla società in senso lato, contro la disparità retributiva e con un occhio attento alle politiche a sostegno dell’occupazione femminile, dell’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.”