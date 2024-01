La notte di Capodanno è trascorsa tranquilla in città, senza segnalazioni di feriti in ospedale a causa dei botti o di risse. C’è da aggiungere che non sono stati segnalati incidenti stradali durante la notte, contribuendo così a un bilancio positivo per il Capodanno in città. Il concertone in Piazza Marconi è stato un successo grazie a un’ottima organizzazione. I Tiro Mancino hanno iniziato la loro esibizione alle 23 del 31 dicembre e hanno suonato fino all’alba del 1 gennaio. Successivamente, il dj set ha animato la piazza, che si è gradualmente riempita nel corso della notte. Sul palco c’erano anche il sindaco Francesco Miccichè e la sua giunta, che hanno brindato con i cittadini. Un momento significativo è stato quando è stato proiettato in anteprima sullo schermo lo spot della prossima festa del Mandorlo in fiore.

Uno stralcio della serata in piazza Marconi