Ad allietare i passeggeri la musica dei gruppi folk agrigentini.

Ad Agrigento in occasione della festa del “Mandorlo in fiore” si potenzia l’offerta di mobilità, con tanto di intrattenimento artistico e musicale. Per la prima volta sarà attivata una sorta di metropolitana, vivacizzata dalla musica dei gruppi folk agrigentini. L’assessorato regionale alle Infrastrutture e mobilità, guidato

da Alessandro Aricò, per l’occasione ha finanziato l’attivazione di alcuni treni straordinari per la storica manifestazione siciliana. Venerdì 15, Sabato 16 e domenica 17 marzo prossimi, turisti e visitatori potranno spostarsi sui convogli ferroviari per raggiungere la stazione centrale nel cuore della città, usufruendo del potenziamento dei servizi fra Aragona Caldare e Agrigento Centrale.



Il sindaco, Francesco Miccichè, l’assessore al turismo, Costantino Ciulla, e il coordinatore del Mandorlo in Fiore, l’assessore Carmelo Cantone, rivolgono un plauso al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e all’assessore regionale alle infrastrutture e dei trasporti, Alessandro Aricò, per la novità nell’ambito dei trasporti pubblici durante la kermesse folk agrigentina “da ritenersi – sottolinea il primo cittadino – una ulteriore occasione di miglioramento della logistica che ruota intorno alla manifestazione, a beneficio dell’incremento turistico, e anche di collaudo utile per l’evento ‘Agrigento Capitale Cultura”. Per l’assessore Ciulla “l’iniziativa dell’assessore Aricò di finanziare treni straordinari per agevolare gli spostamenti verso Agrigento durante il Mandorlo in Fiore è lodevole. È un passo importante per migliorare l’accessibilità e favorire i flussi turistici verso questa affascinante manifestazione agrigentina e siciliana. Auspico che tali collegamenti diventino una costante, offrendo opportunità di viaggio sempre migliori e più frequenti per i visitatori di Agrigento, Capitale italiana della cultura 2025.”

Il sindaco, Miccichè e i due assessori della sua giunta ringraziano, poi, il Prefetto di Agrigento, Filippo Romano, per l’interessamento, l’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò e il Regionale di Trenitalia che hanno reso possibile l’iniziativa. “Una chicca- dichiara Cantone- sarà la presenza di gruppi folcloristici di Agrigento che animeranno con musica e tradizioni locali il viaggio durante il tragitto, per incoraggiare la presenza di visitatori agli eventi del Mandorlo. E’ un test, ci tengo a ribadirlo ancora una volta, anche in prossimità di Agrigento capitale italiana della cultura 2025”.