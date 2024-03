Il pubblico ministero Gaetano Guardì, ha chiesto il rinvio a giudizio del diciottenne agrigentino accusato di avere partecipato alla rissa scoppiata nel piazzale dell’ex eliporto di San Leone, subito dopo il concerto di Elettra Lamborghini, la notte di Ferragosto scorso. Il Gup del Tribunale per i Minorenni di Palermo, Antonina Pardo, ha fissato l’inizio del processo per il 7 maggio. Il giovane, difeso dall’avvocato Davide Casà, non sarà giudicato dal Tribunale di Agrigento perché, all’epoca dei fatti, aveva 17 anni. Alla zuffa avrebbero preso parte anche il papà del diciottenne e un altro ragazzo, denunciati per rissa, violenza e resistenza a Pubblico ufficiale, ma anche di porto abusivo di armi, perché uno dei ragazzi aveva con se lo spray al peperoncino che ha anche utilizzato nel corso del parapiglia.