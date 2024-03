Con l’operatore culturale Paolo Cilona, figura di spicco nella storia culturale della nostra città, discutiamo del Mandorlo in fiore e degli aneddoti ad esso legati. Ci troviamo nella Sala Zeus del Museo Archeologico, dove non possiamo fare a meno di menzionare il Telamone e l’incantevole bellezza custodita in questo museo. La conduzione è affidata a Domenico Vecchio, direttore responsabile di AgrigentoOggi.

Guarda l’ intervista del direttore Domenico Vecchio