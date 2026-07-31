Via libera al decreto di finanziamento per completare la ristrutturazione dell’immobile destinato a diventare il nuovo centro direzionale del Comune di Licata. Nelle prossime settimane inizierà il trasferimento dei primi uffici.

LICATA. Nuovo impulso al progetto del futuro centro direzionale degli uffici comunali. È stato infatti emanato il decreto che assegna un finanziamento di 235 mila euro destinato al completamento dei lavori di ristrutturazione del secondo piano dell’ex Parnaso, edificio individuato come sede unica dei principali servizi dell’ente.

Le nuove risorse consentiranno di portare avanti l’intervento di riqualificazione dell’immobile, con l’obiettivo di realizzare una struttura moderna e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze sia del personale comunale sia dei cittadini.

Al via il trasferimento degli uffici

Parallelamente all’avanzamento dei lavori, nelle prossime settimane prenderà il via il trasferimento degli uffici di Ragioneria, Tributi e SUAP. In una fase successiva sarà la volta dell’Ufficio Tecnico, completando così il percorso di accorpamento dei principali servizi comunali all’interno di un’unica sede.

L’intervento punta a migliorare l’organizzazione interna dell’ente e a rendere più efficienti i servizi offerti all’utenza, concentrando gli uffici in una struttura facilmente accessibile.

I ringraziamenti dell’amministrazione

L’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per il finanziamento ottenuto, rivolgendo un ringraziamento al Governo della Regione Siciliana e agli assessori regionali alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, per il sostegno assicurato al progetto.

Un ringraziamento è stato rivolto anche agli uffici tecnici comunali e ai professionisti dell’ente che hanno seguito la progettazione dell’intervento, contribuendo all’ottenimento delle risorse necessarie per completare l’opera.

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