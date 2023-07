Cinquanta anni dopo la maturità classica, ex allievi del Liceo Empedocle di Agrigento si sono riuniti per celebrare un anniversario speciale. Grazie ai social network, hanno rintracciato i compagni e condiviso preziosi ricordi. Il legame tra di loro è profondo e duraturo.

A cinquant’anni esatti dalla maturità classica un gruppo di ex allievi ed ex compagni del Liceo Empedocle di Agrigento, sezione D, insieme per celebrare un anniversario molto speciale. A distanza di mezzo secolo gli ex compagni di scuola, una ventina, hanno deciso di ritrovarsi.

Ormai affermati in diverse professioni come medici, ingegneri, agronomi, dirigenti bancari e funzionari pubblici, si sono riuniti per rivivere insieme i momenti magici del passato.La maggior parte è in pensione,

Nonostante il passare del tempo, gli ex liceali hanno deciso di partecipare all’evento commemorativo, dimostrando la forza dei legami formatisi durante quegli anni.

La tecnologia moderna ha svolto un ruolo fondamentale nel facilitare questo straordinario incontro. Grazie ai social network, molti dei partecipanti hanno mantenuto i contatti nel corso degli anni e, attraverso questa piattaforma, hanno potuto rintracciare gli altri ex compagni di liceo, contribuendo alla riuscita dell’evento.

Durante la riunione, le emozioni erano palpabili: alcuni ex allievi si sono rivisti dopo cinquant’anni, stentando a riconoscersi, ma pronti a ricordare insieme i tempi passati. I ricordi post-sessantottini, le occupazioni e le lezioni dei docenti di quel prestigioso Liceo, come i professori Macaluso, Cuffaro e Pulvirenti, che purtroppo non sono più tra noi, sono stati al centro delle conversazioni.

Uno dei momenti più toccanti è stato quando, tramite una video chiamata, tutti gli ex allievi hanno potuto entrare in contatto con il professor Felice Magro, ex docente di scienze, che non ha potuto partecipare di persona all’evento. Questo incontro virtuale ha permesso a tutti di condividere preziosi ricordi e apprezzare il valore dell’amicizia che resiste al trascorrere del tempo.

Gli ex allievi della “III D” hanno voluto rendere omaggio all’evento realizzando un foglio di firme, simbolo della condivisione di anni forse tra i più significativi della loro vita. Con la promessa di rivedersi presto, senza far passare altri cinquant’anni, la riunione ha dimostrato che il legame tra gli ex compagni di liceo è profondo e duraturo, testimoniando l’importanza di quell’indimenticabile periodo vissuto con spensieratezza e gioia.

Nella foto: Walter Alessi, medico odontoiatra-Giuseppe Buscemi, ex dirigente bancario-Angelo Caci, ex funzionario pubblico-Pasquale Campisi, ex comandante polizia locale- Antonino Carubia, ex dirigente medico ortopedico, Giuseppe Castellana, ex dirigente pubblico, agronomo-Antonio Marotta, ex dirigente medico anestesista-Pietro Montalto, medico di famiglia in pensione-Francesco Oddo, ex funzionario pubblico-Vincenzo Palumbo, medico di famiglia in pensione-Luigi Provenzani, medico di famiglia e medico estetico-Giuseppe Sorce, ex dirigente medico ASP-Giosafat Spoto, ex cancelliere Tribunale-Cesare Tortorici, dirigente medico psichiatra – Antonio Vinciguerra, dirigente medito del territorio. In viedo chiamata Roberto (Bob) Napoli, ex docente di scienze motorie, e Francesco Miceli, ex funzionario pubblico.