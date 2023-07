E’ stata ritrovata bruciata, in contrada “Terranova”, nelle campagne di Menfi, la Fiat Panda utilizzata dalla banda di malviventi che, ieri sera poco prima dell’orario di chiusura, ha messo a segno in via Inico la rapina alla gioielleria. L’utilitaria è risultata essere di proprietà di una giovane donna di Ficarazzi, nel Palermitano, che ne aveva denunciato il furto a metà dello scorso giugno. I carabinieri della Stazione di Menfi e quelli della Compagnia di Sciacca si stanno occupando delle indagini.

Ad agire tre banditi, due incappucciati e uno a volto scoperto, che erano armati di una pistola. Appena hanno fatto irruzione nell’attività commerciale hanno immobilizzato, con delle fascette di plastica, i dipendenti e un cliente, e li hanno rinchiusi in uno sgabuzzino. I delinquenti sono riusciti a svuotare la cassaforte, e da lì a poco, sono scappati con l’ingente bottino. Portati via gioielli ed orologi. L’attività investigativa, con il coordinamento della Procura di Sciacca, è ancora in corso.

Quasi sicuramente i carabinieri avrebbero già verificato, nella zona, l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza.