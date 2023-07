Schiaffeggia la moglie, nel corso di una lite, e sfascia la porta, uno specchio e una sedia del centro di accoglienza dove la donna è ospitata da tempo. Una condotta violenta costata cara al marito manesco, un ventiseienne di nazionalità tunisina, che è stato denunciato, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di danneggiamento.

Il giovane, l’altra sera, s’è recato nella struttura di contrada “Calcarelle” nei pressi della stazione di Agrigento Bassa, dove appunto vive la coniuge, una sua connazionale di 34 anni. All’improvviso è scoppiato il parapiglia. Come una furia, l’uomo ha colpito la poveretta con alcuni schiaffi.

In pochi attimi sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Il tempestivo e provvidenziale arrivo degli uomini in divisa ha evitato altre conseguenze ben più gravi. La trentaquattrenne non ha formalizzato alcuna denuncia contro il marito.