Un cittadino di Racalmuto, 63 anni, è stato assolto per la sua partecipazione a un caso riguardante il Reddito di Cittadinanza. L’accusa lo aveva colpito per aver fornito informazioni non veritiere al fine di ottenere il sostegno finanziario. Tuttavia, il giudice, la Dott.ssa Ciraulo, ha deciso di assolverlo per particolare tenuità del fatto. La difesa dell’uomo è stata affidata all’Avv. Giusy Sintino (foto) del Foro di Agrigento.