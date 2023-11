Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Sabrina Bazzano, ha assolto per non avere commesso il fatto tre agrigentini finiti a processo con l’accusa di furto aggravato d’acqua. Altri due imputati, citati a giudizio dalla Procura, sono morti prima che si concludesse il processo. La vicenda scaturisce da un controllo, eseguito dall’allora gestore del servizio idrico Girgenti Acque insieme ai carabinieri di Agrigento, il 22 maggio del 2015. Gli accertamenti ipotizzarono un allaccio abusivo alla rete idrica, in alcune palazzine di viale Monserrato. Il legale di fiducia degli imputati, l’avvocato Davide Casà, ha dimostrato che non c’era stata alcuna manomissione degli impianti idrici e che le famiglie tutte residenti nella stessa palazzina non avevano rubato il prezioso liquido.