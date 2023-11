“Sono soddisfatto e non mi preoccupa la partita di domenica”. Appare fiducioso mister Coppa fresco di una sconfitta con Trapani di 3 goal a 0 . Nella conferenza stampa del post partita di Coppa Italia, il tecnico loda i suoi ragazzi che dice “quando chiamati in campo rispondono sempre a quanto viene chiesto loro di fare”. Secondo Coppa nella prima frazione di gioco, la sua squadra avrebbe potuto pareggiare ma poi una” beffa” al primo minuto del secondo quarto avrebbe portato al raddoppio dei granata. Da lì poi la disfatta con un goal preso al terzo minuto di recupero. Coppa sembra spesso giustificare i risultati negativi cercando alibi e scaricando la responsabilità una volta su errori arbitrali, un’altra sulle cattive condizioni del campo o ancora sul pessimo comportamento degli avversari. Nessuno si aspettava grandi risultati contro una corazzata e una squadra ben organizzata come il Trapani, ma il proprio fortino va difeso sempre e occorre evitare passivi cosi pesanti. A questo punto del campionato i tifosi si aspettano più concretezza e meno scuse già a partire da domenica prossima nella partita contro la Reggio Calabria.