Un incendio ha avvolto una Opel Astra intestata ad una trentaquattrenne, disoccupata, di Agrigento, residente a Porto Empedocle, e coinvolto anche una Citroen C3 utilizzata da una trentenne. Le vetture erano parcheggiate una vicina all’altra in via Napoli, a Porto Empedocle. Le fiamme si sono propagate ed hanno provocato danni alla vetrata di una rosticceria. Nessun dubbio sulla natura dolosa dell’evento. A terra è stata rinvenuta una bottiglia in plastica contenente residui di liquido infiammabile.

Tutto quanto si è verificato verso le 3 della notte. Scattato l’allarme, dopo la segnalazione al 112, la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. In poco tempo i pompieri hanno spento il rogo. Accorsi anche i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento e i loro colleghi della Stazione di Porto Empedocle. Completata l’opera di spegnimento, vigili del fuoco, e militari dell’Arma nel corso del sopralluogo hanno recuperato e sequestrato la bottiglia contenente benzina.

La Procura di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.