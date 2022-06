Negli ultimi giorni 14 migrati, tutti minorenni, originari di Libia, Siria, Egitto, Gambia, tunisini e altri dell’Africa subsahariana, si sono allontanati dalla comunità alloggio per minori di Grotte. Una fuga in piena regola. Tutti hanno fatto perdere le tracce. I responsabili della struttura di accoglienza hanno presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Grotte, che hanno subito avviato le ricerche in tutta provincia.