Allenamenti sulla sabbia dell’Aquaselz per la Pallavolo Aragona

E’ terminata con un allenamento sulla sabbia la seconda settimana di preparazione atletica della SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA in vista dell’inizio del campionato di B1, in calendario il prossimo 19 ottobre. Le giocatrici, agli ordini di coach Luca Secchi, hanno lavorato sodo all’interno del campo di beach volley dell’Aquaselz Cafe’ di San Leone, frazione balneare di Agrigento. Tutte presenti le atlete, tranne il libero Francesca Parisi, a riposo per un lieve affaticamento muscolare. Dopo un intenso riscaldamento, tra esercizi di stretching e corsetta, le giocatrici della SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA, hanno lavorato con la palla. Primi salti e prime schiacciate per migliorare ulteriormente la condizione fisica in vista delle prime amichevoli pre-campionato. La società, con in testa il suo presidente Nino Di Giacomo, ringraziano di cuore i titolari dell’Aquaselz Cafè per la cordialità, l’ospitalità e la grande disponibilità nel mettere a disposizione il campo di beach volley. Sabato prossimo, la squadra del presidente Nino Di Giacomo, parteciperà al torneo di Santo Stefano di Camastra, nel messinese, con le formazioni del Marsala di A2 e del Modica di serie B1. Intanto domani, domenica 8 settembre, alle 21:30, la SEAP DALLI CARDILLO, sarà presentata ufficialmente alla città e ai tifosi sul palco di piazza Aldo Moro ad Aragona, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo.