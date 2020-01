Intimo sexy da donna lasciato legato in tabella segnaletica stradale

Un reggiseno rosso, e delle mutandine nere, legati nella tabella segnaletica di indicazione stradale, per la località balneare di Siculiana Marina.

La “strana” e curiosa presenza degli indumenti intimi femminili, in quel posto, non è passata inosservata alle tante persone in transito, questa mattina, per il tracciato in questione.

Sconosciuti gli autori che hanno lasciato la sexy lingerie. Quasi sicuramente una “bravata” di un gruppo di ragazzi. Alcuni siculianesi, invece, hanno un’idea di tutt’altro genere, anche se interpellati non lo dicono, lasciando all’immaginazione della gente.