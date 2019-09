TUA, precisazioni in merito all’incidente stradale in viale dei Pini

Un incidente è avvenuto stamattina in viale dei Pini e ha coinvolto una Fiat Panda e un autobus della linea 2 della Tua (Trasporti Urbani Agrigento).

L’azienda tiene a precisare che, secondo una prima ricostruzione sul luogo dell’incidente, la Fiat Panda, proveniente da via Senatore Cognata, si è immessa in viale dei Pini senza rispettare lo Stop, travolgendo l’autobus . Il conducente, spiazzato dalla manovra irregolare, non ha potuto evitare l’impatto.

I soccorsi, 118 e forze dell’ordine, immediatamente allertati sono intervenuti in pochi minuti sul luogo dell’accaduto.

