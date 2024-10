Blackout Agrigento, partita solida per la Virtus. Al PalaMoncada Imola domina 87-67

Quarta sconfitta stagionale per la Fortitudo, la seconda consecutiva in questa regular season. Imola si impone con autorità, grazie a una prestazione devastante di Vaulet, autore di 29 punti, seguito da Masciarelli con 10 e Ricci con 11. Per Agrigento vanno in doppia cifra Scarponi (12 punti), Piccone (13) e Caizza (11).

Il primo quarto si gioca con il freno a mano tirato. Imola impone il ritmo, ma Agrigento riesce a trovare alcune transizioni interessanti, e con i canestri di Chiarastella e Piccone risponde ai colpi di Masciarelli. Il periodo si chiude sul 18-17 per gli ospiti. Quilici deve subito fare a meno di Morici, in campo solo 6 secondi prima di uscire per infortunio.

Nel secondo periodo la Virtus accelera: limita i tiri facili della Moncada e, grazie alle triple di Masciarelli e Ricci, mette a segno il primo allungo. Agrigento si inceppa e va alla pausa in svantaggio, 28-40. Al rientro, Vaulet – già in doppia cifra – trascina Imola e la squadra di Galetti allarga ulteriormente il divario. Un fallo antisportivo contro Caiazza segna un ulteriore punto di svolta nella partita. Agrigento chiude con una percentuale di tiro del 26,09%, mentre Imola risponde con il 34,78%.

Nell’ultimo quarto, Imola continua a condurre il gioco senza lasciare scampo agli avversari. Gli emiliani muovono bene la palla, trovano canestri dalla distanza e portano a casa la vittoria. Domenica prossima, Agrigento sarà impegnata in trasferta contro Faenza, mentre Imola ospiterà Ragusa.

Moncada Energy Agrigento 87

Virtus Imola 65

Moncada Agrigento: Rizzo, Erhaghewu 2, Orrego, Caiazza 11, Piccone 13, Scarponi12, Martini, Chiarastella 9, Morici, Peterson 9, Miccoli 4, Di Sibio 5. All.: Quilici.

Virtus Imola: Masciarelli 10, Fiusco, Morina 2, Valentini 9, Vaulet 29, Magagnoli 5, Anaekwe13, M.Ambrosin, Ricci 11, Kadjividi. All.: Galetti

Arbitri: Di Franco e Quadrelli

Note: parziali: 18-17, 18-23, 19-25, 18-22

