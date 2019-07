Si svolgerà ad Agrigento presso l’ impianto sportivo “Bernini Soccer” il 1° Memorial Sofia Tedesco. La famiglia Tedesco con la preziosa è sentita partecipazione dell’ A.S.C. e della tipografia Tredici.8 e di tantissimi sponsor che hanno contribuito a questo evento per l’ unico scopo ovvero rimarcare il senso di aggregazione per grandi e piccoli nel nome di Sofia morta tragicamente in un incidente stradale avvenuto circa un anno fa. Al Memorial parteciperanno 6 squadre suddivise in 2 gironi è la partita inaugurale sarà Mercoledì 10 Luglio ore 22:00, per tale occasione la macchina organizzativa con in testa la famiglia Tedesco invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento e per ribadire nel ricordo di Sofia lo Stop alle stragi sulle strade.