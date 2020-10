Ztl nel centro di Agrigento, crolla il trend delle multe

In netto calo il numero delle multe nella Zona a traffico limitato della via Atenea. Dal primo di gennaio 2020, al 31 agosto scorso, la polizia locale di Agrigento ha comminato complessivamente 1.422 contravvenzioni, per l’accesso abusivo nel varco di Porta di Ponte.

Da evidenziare che la Ztl è stata sospesa a metà del mese di marzo, in seguito all’emergenza sanitaria del Coronavirus, e tornata in funzione, in concomitanza con la riapertura dei negozi, il 25 maggio.

Per tanto tempo l’occhio elettronico è stato implacabile: dall’entrata in funzione (ottobre 2014) ha immortalato la bellezza di quasi 25 mila transiti non autorizzati, dando così origine ad altrettanti verbali. Stangate da quasi cento euro al colpo, 96 per la precisione (68 euro, pagando la multa entro cinque giorni dalla notifica), e “pioggia” di denaro nelle casse del Comune di Agrigento. Adesso non è più così.