Blocca il passaggio di un’auto, uomo aggredito e picchiato

Un’accesa discussione, poi una testata, e i pugni in faccia. Ennesima notte di violenza nel centro storico di Agrigento, stavolta tra la via Pirandello e Discesa Empedocle. Un’aggressione in piena regola ha preso vita davanti a decine di passanti, e avventori presenti all’esterno dei locali.

Vittima un artigiano 43enne di Agrigento, picchiato da un giovane, in corso di identificazione. E’ stato colpito a pugni e con una testata in pieno viso, ed è stato scaraventato per terra.

Motivo dell’aggressione: il 43enne aveva parcheggiato la propria auto ad ostruire il passaggio della macchina dell’altro, regolarmente posteggiata in uno degli stalli della zona. E quando è giunto a spostarla, sarebbe nato un alterco verbale. Da lì a poco le parole hanno lasciato spazio alla violenza.

Ad avere la peggio è stato lo stesso 43enne, rimasto ferito e trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato un trauma facciale, con la frattura del setto nasale.

L’aggressore, allontanato da alcune persone, si è dileguato velocemente dalla zona. Sul posto gli agenti della sezione Volanti, che hanno raccolto il racconto della vittima, ed avviato le indagini.