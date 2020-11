ZTL in via Atenea, Spataro: “Si ripristini con orari diversi e nuovi criteri”

AGRIGENTO. La Ztl di via Atenea ancora al centro del dibattito tra commercianti, cittadini e amministrazione comunale. Oggi ad intervenire è il consigliere comunale Pasquale Spataro, che rivolge un appello al sindaco Miccichè affinché il transito veicolare venga regolamentato con nuovi criteri e nuove fasce orarie che possano nello stesso tempo favorire ed avvantaggiare il commercio, senza però penalizzare i cittadini che frequentano il centro cittadino a piedi. In particolare Spataro propone l’istituzione della sosta a tempo limitato, non più di 30 minuti, il tempo necessario per fare acquisti o ritirare il cibo da asporto. “Sarebbe opportuno – aggiunge Spataro – prevedere la ZTL solo in determinate fasce orarie, dalle ore 18 alle 20,30, per combinare l’interesse dei commercianti ed il diritto dei cittadini di farsi una passeggiata serena senza dovere respirare i gas di scarico delle vetture e senza dovere scansare le numerose auto che transitano da via Atenea, per altro spesso senza trovare parcheggio. In questa direzione – conclude il consigliere Spataro – è fondamentale procedere a controlli da parte della Polizia Municipale per far rispettare i tempi di sosta di chi parcheggia oltre i trenta minuti senza prevedere deroghe per i residenti, dando la possibilità a tutti di utilizzare le aree di sosta disponibili. Solo in questa maniera si potrà realmente trarre vantaggio da una ZTL pensata per soddisfare le esigenze dei commercianti e anche dei cittadini che potrebbero usufruire serenamente dell’isola pedonale”.