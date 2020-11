“Le responsabilità educative ai tempi del Covid 19 tra paure e opportunità”: webinar di Generazioni Consapevoli

AGRIGENTO. Un nuovo appuntamento formativo interessantissimo quello proposto dall’Associazione “generAzioni consapevoli” presieduta dall’ing. Achille Furioso. “Le responsabilità educative ai tempi del Covid tra paure e opportunità”, questo il tema di un webinar, in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’Associazione giovedì 26 novembre 2020 alle ore 19.

Un serrato confronto tra esperti che, con la moderazione del Presidente Furioso e della prof.ssa Giovanna Cavaleri, cercherà di raccontare il difficile periodo che stiamo vivendo. Relatori saranno il prof. Gioacchino Lavanco, Direttore del Dipartimento di scienze psicologiche, dell’esercizio fisico e della formazione dell’Università di Palermo, il professor Marco Braghero, docente all’Università di Pisa e di università estere e coordinatore scientifico del corso di perfezionamento in pratiche pedagogiche, il prof. Francesco Pira, docente di comunicazione e coordinatore didattico del Master in Social Media Manager dell’Università di Messina e Vice Presidente di Generazioni Consapevoli e la dott.ssa Sandra Scicolone Dirigente Scolastico, Componente dello Staff nazionale dell’Associazione Nazione Presidi e membro del Direttivo di Generazioni Consapevoli. Molto attuali e di grande interesse i temi che affronteranno i relatori: educare all’alleanza tra generazioni, il dialogo opportunità di una nuova alleanza per il XXI secolo, la tecnologia della sopravvivenza tra educazione e rischi e come reinterpretare la scuola e sue funzioni, un’esigenza dettata anche dall’emergenza Covid.

“Il nostro impegno – ha dichiarato il Presidente Achille Furioso – anche in questo momento di emergenza pandemica è costante al fianco dei genitori grazie ad un pool di esperti. Ringrazio il Consiglio Direttivo della nostra Associazione per l’attivismo e la costanza. Le nostre riunioni proseguono sulla piattaforma, così come i momenti di confronto. A questo primo incontro ne seguiranno altri con modalità streaming che consentiranno a tutti una partecipazione attiva in diretta. Tra i principali obiettivi di generAzioni consapevoli c’è proprio quello di utilizzare le moderne tecnologie comunicative ed i social in maniera costruttiva per coinvolgere quanti più genitori possibile”.

Tutti i partecipanti potranno contribuire con interventi, commenti e/ o porre delle domande agli esperti utilizzando la chat di Facebook. I moderatori avranno cura di selezionare per gli esperti i contributi che perverranno in relazione alle tematiche affrontate.

Si potrà seguire la diretta attraverso il sito o le pagine Facebook e Youtube dell’associazione generAzioni consapevoli o direttamente attraverso i seguenti link:

https://www.facebook.com/GenerAzioni-consapevoli-2270252509889620

https://youtu.be/kc1f1aq_eJI

https://www.generazioni-consapevoli.org/