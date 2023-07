Da mesi i residenti di via Federico Gancitano, nella zona di Zingarello ad Agrigento, segnalano all’Aica la fuoriuscita di acqua dal manto stradale. Una perdita copiosa da cui ogni volta che viene erogata l’acqua potabile ne fuoriescono diversi di litri che vanno sprecata. Tante le pec inviate dai residenti alla società per sollecitare la riparazione, anche attraverso telefonate. «Da tempo sollecitiamo la riparazione– dicono i residenti – ma inutilmente, finora però nessuno è intervenuto per effettuare la necessaria riparazione». Qualunque sia la causa rimane il fatto che enormi quantità d’acqua continuano a perdersi e potrebbero danneggiate, con il tempo, il manto stradale.