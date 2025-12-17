Capodanno senza programma, mentre Agrigento affonda: la domanda (senza risposta) di Zicari

Nel Comune che ama definirsi “dei grandi eventi”, a meno di due settimane dal 31 dicembre resta una domanda semplice e ancora senza risposta: esiste un programma per il Capodanno in piazza?

A sollevarla è il consigliere comunale Roberta Zicari, che punta il dito contro un’Amministrazione ritenuta distante, silenziosa e sempre più scollegata dalla realtà quotidiana della città.

Una domanda che arriva mentre, sul fronte dell’emergenza idrica, la dott.ssa Nobile combatte quasi da sola una battaglia fondamentale per il diritto all’acqua, nel silenzio assordante del sindaco. Nel frattempo, Agrigento perde 100 milioni di euro del FUA, risorse decisive che avrebbero potuto consentire il completamento del parcheggio di piazzale Rosselli, infrastruttura strategica mai portata a termine.

Zicari denuncia anche il progressivo svuotamento del dibattito democratico: il question time non si svolge più, l’Amministrazione non risponde alle interrogazioni e il presidente del Consiglio comunale ha smesso di convocarle. Un vuoto istituzionale che si riflette, secondo il consigliere, su una città sempre più sporca, senza servizi e priva di una visione amministrativa.

Nel mirino finiscono anche le occasioni mancate legate ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura: nessun collegamento diretto potenziato con Palermo e Catania, nessun investimento sugli NCC, nessun rafforzamento dei trasporti interni, nessuna strategia per i collegamenti con le Pelagie, né una proposta concreta di continuità territorialeper Lampedusa e Linosa estesa anche ai residenti agrigentini.

«Se tutto ciò che riguarda la buona amministrazione sembra non trovare spazio – è il senso dell’intervento di Zicari – almeno sul fronte dei grandi eventi, che paiono essere l’unica vera priorità di governo, è lecito sapere: ci sarà qualcosa per Capodanno?».

Una domanda semplice, diretta, che ad oggi resta inevasa. E che diventa simbolo di un malessere più ampio: quello di una città che attende risposte mentre il tempo, e le occasioni, continuano a scorrere.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp