Nella giornata di ieri, 16 dicembre, ad Agrigento, il PalaEgogreen è stato scelto dal ComitatoOlimpico Cortina 2026 come collection point ufficiale.

Proprio qui, la quasi totalità dei tedofori ha effettuato le operazioni di registrazione e vestizione. Lo staff del Comitato Olimpico ha accolto ogni partecipante, illustrando il percorso e fornendo tutte le informazioni utili per la sfilata, in un clima di grande organizzazione ed entusiasmo.

Il PalaEgogreen ha inoltre goduto di un’importante visibilità mediatica grazie alle immagini della RAI, in collegamento in diretta su RaiDue nel corso del programma “Il viaggio della torcia”, dedicato alle imminenti Olimpiadi di Cortina. La gigantografia con il nome e la grafica dell’impianto, ben visibile durante le riprese, ha rappresentato una sorta di vero e proprio battesimo per il neo PalaEgogreen.

Fondamentale il lavoro degli organizzatori agrigentini del Consorzio “Vero Sport” Agrigento, gestore dell’impianto, che hanno coordinato l’intera attività con ordine e precisione. A fine evento, il responsabile del Comitato Olimpico ha espresso personalmente i propri complimenti per l’eccellente lavoro svolto.

Tra i protagonisti della giornata anche la tennista agrigentina Elena Di Battista, già premiata da EgoGreen nel 2024 come Miss Sicilia, scelta come tedofora.

«Vedere il PalaEgogreen diventare un punto di riferimento per un evento legato alle Olimpiadi è motivo di grande orgoglio per tutti noi», ha dichiarato il Presidente di EgoGreen Marcello Giavarini. «Crediamo nello sport come strumento di crescita, inclusione e valorizzazione dei territori. Essere parte di un percorso che porta ai Giochi Olimpici di Cortina 2026 conferma il nostro impegno a sostenere iniziative che uniscono valori sportivi, comunità e futuro».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp