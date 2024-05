Una giornata all’insegna del divertimento con un angolo street food. E’ l’evento che Zeta Event ha organizzato per il prossimo 2 giugno, festa della Repubblica, al Bellavista di San Leone, ad Agrigento. Special guest Eugenio Colombo (nella foto), un artista della console, con un grande seguito, ed ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Musica ma anche una esperienza di degustazione dove i sapori dei vigneti si uniranno alla storia di vini di CVA Canicattì. A curare l’angolo del food sarà la macelleria Carlino. E, per concludere, la cialda dolce, croccante fuori e morbida dentro.

Le porte del Bellavista di apriranno alle ore 12.

Per info e prenotazioni 3277083336.