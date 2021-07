Zappia: “Confermo anche questa settimana l’ondata dei non vaccinati” (VIDEO)

“Confermo anche questa settimana l’ondata dei non vaccinati”. Parla così il commissario straordinario dell’ASP agrigentina, Mario Zappia, nell’appuntamento video settimanale in cui fa il punto dell’andamento della pandemia nel territorio. ” Se guardiamo la nostra provincia – dice Zappia-questa settimana i numeri sui nuovi casi sono stati sempre sui 100 casi al giorno e questo ha una ripercussione sui nostri ospedali. Nell’ospedale di Ribera che è il nostro ospedale Covid : 18 pazienti in medicina, 7 in astanteria, altri 7 in sub intensiva e 4 i terapia intensiva. In questi giorni stiamo provvedendo a recuperare un’altra ala di medicina così da avere altri 20 posti. Siamo ai primi posti per nuovi casi che ci porteranno, probabilmente , a nuovi interventi. La vaccinazione sta comunque incidendo sul numero dei ricoverati che sono, per la quasi totalità, non vaccinati”.