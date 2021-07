Pista ciclabile “pericolosa” e rifiuti: disagi a San Leone

“La pista ciclabile di San Leone mette a repentaglio la sicurezza delle bici ed è un pericolo per i pedoni. Le griglie delle caditoie solo parzialmente sollevate e vanno sostituite “. E’ la segnalazione, con tanto di foto, di un lettore di AgrigentoOggi. “Molte caditoie”. Ma le difficoltà per la zona balneare di Agrigento sembrano non finire qui. “Prendiamo in locazione una casa per goderci il mare e troviamo sporcizia e rifiuti sparsi. In via Sironi non passa il servizio di pulizia delle strade da settimane. Servirebbero semplicemente dei cestini”. L’unica cosa da fare è intervenire e farlo subito.