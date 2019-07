Zanzare in casa? Ultrasuoni e caffè risolvono ogni problema!

In estate il problema è sempre lo stesso: le zanzare iniziano a ronzare in giro per casa creando non pochi disagi. Le loro punture non provocano solamente prurito ma sono anche potenzialmente pericolose perché le zanzare potrebbero essere vettori di malattie anche molto serie. Mettersi al riparo da questi insetti quindi è sempre una buona idea, ma tra tutti i rimedi che si trovano in commercio ce ne sono alcuni che potrebbero non essere il massimo. Parliamo dei repellenti chimici come le piastrine o gli spray da spruzzare direttamente sulla pelle: prodotti che contengono sostanze dannose e poco salutari, che nel dubbio sarebbe sempre meglio evitare. Esistono altri metodi, efficaci e del tutto innocui per la nostra salute, che vale la pena sperimentare e tra i migliori in assoluto troviamo gli ultrasuoni ed il caffè.

Ultrasuoni: un rimedio perfetto per tenere le zanzare lontane da casa

I dispositivi ad ultrasuoni come Pest Away sono ancora oggi tra i più consigliati perché del tutto innocui per la nostra salute ma decisamente insopportabili per le zanzare e gli altri insetti. Il loro funzionamento è davvero molto semplice: basta attaccarli alla presa della corrente e non si deve nient’altro. Quando sono attivi, emettono degli ultrasuoni che noi non riusciamo a sentire ma che per roditori ed insetti come le zanzare sono proprio fastidiosissimi. Il vantaggio di questi dispositivi è che permettono di tenere le finestre aperte e la luce accesa senza problemi, perché finché vengono prodotti degli ultrasuoni le zanzare se ne stanno alla larga. Questo è un rimedio particolarmente efficace e soprattutto non dannoso: non rischia di fare male alla nostra salute quindi possiamo collocare Pest Away anche in camera da letto e stare del tutto tranquilli.

Il caffè tostato: una soluzione niente male

Un altro rimedio molto efficace per tenere le zanzare lontane da casa è l’aroma del caffè tostato: un odore che per questi insetti è davvero terribile. Per ottenere un effetto repellente basta mettere un po’ di polvere di caffè in un pentolino, accendere il fuoco e aspettare che si tosti e che sprigioni il classico aroma. Si tratta di un rimedio davvero molto efficace, ma che presenta purtroppo qualche limite. Non possiamo per esempio tenere le finestre aperte perché l’odore rischia di svanire troppo presto e le zanzare tornerebbero all’attacco. Può essere comunque una buona alternativa specialmente negli ambienti piccoli.

Piastrine e spray chimici: meglio evitarli

Piastrine e spray per la pelle sono efficaci contro le zanzare e questo è sicuro. Il problema è che le sostanze chimiche che contengono tali prodotti potrebbero essere dannose per la nostra salute ed è quindi meglio evitare di utilizzarli, specialmente se abbiamo bambini piccoli in casa. Le piastrine possono inoltre provocare degli effetti collaterali non indifferenti, tra cui mal di testa, mal di stomaco e nausea. Se quindi da un lato la loro efficacia è dimostrata, c’è un rovescio della medaglia che ci impone di prestare attenzione. Non possiamo mettere in secondo piano la nostra salute per evitare di essere punti da una zanzara!