Scopri con Monty Bikes i più bei percorsi MTB in Triveneto

Con le Monty Bikes puoi intraprende ogni genere di percorso e scoprire la natura delle bellissime montagne alpine e anche delle cime dolomitiche. Se sei un appassionato di mountain-bike e sei sempre alla ricerca di nuovi percorsi anche impegnativi tra le montagne, ecco due proposte: una in Trentino e una tra il Veneto e il Trentino per mettere alla prova te stesso e la tua bicicletta fino ad arrivare oltre 2400 m d’altitudine tra le vette più bella da cui goderti un paesaggio davvero mozzafiato.

Da San Giacomo all’Altissimo: difficoltà media

In Trentino, sulle tracce della grande Guerra, non perderti il percorso di MTB che da San Giacomo ti porta fino sul monte Altissimo, ammirando il lago di Garda. Dall’altopiano di Brentonico, entra nel bosco sul sentiero SAT 622 fino ai pendii dell’Altissimo a Malga Campo.

Supera la malga sulla destra e sali in direzione Bocca Paltrane. Percorrendo il crinale, avrai una vista incredibile su tutto il lago di Garda fino ad avvistare Lazise. Riposati al rifugio Damiano Chiesa a quota 2059 m e prosegui ancora per alcuni metri e arrivi finalmente sulla vetta dell’Altissimo. Per scendere, prendi il sentiero 601 e preparati per una divertente discesa fino a Torbole, il punto più a nord del lago di Garda.

Se il percorso ti sembra un po’ impegnativo, esiste un’alternativa: prendi la funivia che la Malcesine ti porta sul Monte Baldo. Prosegui pedalando fino al Rifugio Graziani da cui parte l’ultimo intenso tratto fino al rifugio Chiesa e alla vetta.

Il Tour dell’Uomo di Mondeval: difficoltà medio – alta

Questo secondo percorso ti conduce in Veneto nel cuore delle Dolomiti percorrendo il Tour dell’Uomo di Mondeval. Il percorso prende questo nome perché sull’altopiano di Mondeval è stato rinvenuto lo scheletro di un antico cacciatore, conservato al museo di Selva di Cadore.

Il giro parte da qui e, percorrendo un pezzo di statale, imbocchi un sentiero in ghiaia per il monte Pelmo fino al rifugio Città di Fiume a quota 1918 m. Il tour prosegue sul ripido sentiero 467 che, per fortuna, poi spiana verso le pendici del Col de la Puina.

Raggiungi Malga Prendera sotto le Rocchette, tenendo presente che in alcuni punti dovrai spingere la mountainbike. Ora sei finalmente sull’Altopiano di Mondeval e pedalando arrivi alla Forcella Ambrizzola a 2277 m. Scendi costeggiando la Croda da Lago sull’alta via 1 fino al Rifugio Palmieri dove c’è un piccolo lago, ideale per una sosta.

Rimonta in sella ed entra nel bosco lungo il sentiero 431, facendo attenzione ad alcuni punti in discesa molto ripidi. Una volta giunto a Peze de Péru, vai verso il Passo Giau e le 5 Torri prendendo la stradina asfaltata.

Il ripido percorso prosegue fino al rifugio Averau a 2413 m. Il single track sui prati della Vena offre un paesaggio straordinario della Marmolada e del suo ghiacciaio. Inizia ora la discesa fino a Larzonei, attraversando tipici paesini di montagna come Colcuc e Canazei. Riprendi la statale e torni al punto di partenza.