Cinema, Zalone trascina il botteghino: “Buen Camino” sfiora i 14 milioni in due giorni. Il boom arriva anche ad Agrigento

Il cinema ritrova ossigeno e lo fa grazie a un nome che, ancora una volta, si conferma una certezza assoluta del botteghino italiano. Checco Zalone con Buen Camino firma un esordio da record: quasi 14 milioni di euro incassati in appena due giorni, un risultato che non ha precedenti nel giorno di Santo Stefano e che rilancia l’intero comparto cinematografico nazionale.

I numeri parlano chiaro. Nella sola seconda giornata di programmazione il film diretto da Gennaro Nunziante ha incassato 7.918.273 euro, con un incremento del 37% rispetto all’esordio, sfiorando un milione di spettatori. Il totale complessivo ha già raggiunto 13.766.122 euro, con una quota di mercato del 70,8%: oltre sette spettatori su dieci, tra chi ha scelto di andare al cinema, hanno visto Buen Camino. Un risultato che ha già superato l’incasso complessivo di Avatar – Fuoco e Cenere e che ha trascinato l’intero mercato della giornata del 26 dicembre a oltre 11 milioni di euro, uno dei migliori risultati di sempre.

Un successo nazionale che trova conferma anche ad Agrigento, dove il film è regolarmente in programmazione sia al Multisala Ciak sia al Cinema Concordia, con sale che stanno rispondendo in linea con il trend nazionale.

«Siamo contenti che il film stia rispondendo alle previsioni – commenta Massimo Lupo –. Questi numeri sono una bella notizia non solo per un titolo, ma per tutto il cinema. Significa che il pubblico ha ancora voglia di venire in sala, soprattutto durante le feste».

Per le sale agrigentine si tratta di una boccata d’ossigeno meritata, in un periodo non semplice, segnato da una concorrenza sempre più forte di eventi gratuiti, iniziative all’aperto e offerte culturali alternative che, soprattutto durante il Natale, moltiplicano le occasioni di intrattenimento in città e nei comuni limitrofi.

Eppure, quando arriva il film “giusto”, la risposta del pubblico non manca. Buen Camino dimostra che il cinema popolare, capace di parlare a un pubblico trasversale, continua a rappresentare un punto di riferimento. «Il Natale – aggiunge Lupo – resta un momento fondamentale per il nostro settore. Le famiglie tornano, la sala torna a riempirsi e si riscopre il piacere di vivere il film insieme».

Ad Agrigento Buen Camino è in programmazione al Multisala Ciak con spettacoli alle 16:30, 18:00, 20:00, 20:30 e 22:30, e al Cinema Concordia alle 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30, confermandosi il titolo di punta delle festività.

In un contesto in cui il cinema continua a fare i conti con abitudini cambiate e nuove forme di consumo culturale, il dato resta uno: quando il grande schermo riesce a intercettare il pubblico, la risposta è ancora poderosa. E per le sale di Agrigento, questo successo rappresenta molto più di un incasso: è un segnale di fiducia.

