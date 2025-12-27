Un viaggio tra arte, musica, teatro e letteratura pirandelliana in un’atmosfera natalizia unica. Ecco il progetto “Notturni di Natale”, un evento che si svolgerà in due giornate, 28 e 29 dicembre, e che propone un ricco programma culturale che celebra la tradizione, la figura di Luigi Pirandello e la magia del Natale nel cuore del centro storico di Agrigento.

L’iniziativa si propone di valorizzare il centro storico, trasformandolo in un palcoscenico diffuso, dove i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva che unisce cultura, tradizione e contemporaneità. Con un mix di eventi coinvolgenti, sarà possibile scoprire e riscoprire la bellezza e l’identità della città, partecipando a momenti di grande valore artistico e comunitario.

GIORNATA 1 – 28 dicembre, POLO CULTURALE SAN PIETRO ORE 18:00

La prima giornata si aprirà con il concerto del “Amadeus Clarinet Choir”, un gruppo di 12 elementi che eseguirà un repertorio che unisce brani classici e composizioni ispirate alla musica sacra e alle atmosfere natalizie. L’evento si terrà all’interno della suggestiva Chiesa di San Pietro, creando un’atmosfera intima e coinvolgente, immersa nella luce soffusa della chiesa e nel buio che accompagna la musica, per un’esperienza unica di ascolto e riflessione.

GIORNATA 2 – 29 dicembre, CHIESA DI SANTA CROCE E VIE DEL RABATO ORE 18:00

La seconda giornata porterà il pubblico in un viaggio emozionante con “Radici di Rabato”, un’esperienza che intreccia la letteratura pirandelliana e il racconto itinerante. Il percorso inizierà tra la Chiesa di Santa Croce e le viuzze del quartiere Rabato, a lume di torcia. Attori come Paolo Di Noto e Marcella Lattuca daranno vita a brani pirandelliani, tra novelle natalizie e riflessioni esistenziali, all’interno della chiesa di Santa Croce, e successivamente un momento di musica e di folklore in piazza con con il gruppo I Picciotti da Purtedda, mentre il pubblico, guidato da Beniamino Biondi, potrà vivere il racconto dei piccoli cortili e degli slarghi del quartiere. L’evento si concluderà con un momento conviviale con le suore dell’Istituto Maria Ausiliatrice, dove i partecipanti potranno gustare prodotti tradizionali, unendo cultura, solidarietà e convivialità.

“Notturni di Natale” vuole rendere il centro storico di Agrigento un palcoscenico culturale vivo e accessibile, dove la comunità locale e i visitatori possano partecipare attivamente a una serie di eventi che celebrano la tradizione, la figura di Pirandello e la magia del Natale. Con una proposta che mescola atmosfere natalizie, arte e cultura, l’evento stimola la partecipazione, generando una riflessione condivisa sulla bellezza nascosta del quartiere del Rabato.

