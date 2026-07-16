Tutto pronto per il programma di “Zagara e Sale” un evento di tre giorni (venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio) organizzato e autofinanziato dai commercianti della via Atenea ad Agrigento, allo scopo di far rivivere il “salotto cittadino” mettendo in risalto le peculiarita’ delle attivita’ presenti.

Artigiani che faranno laboratori di ceramica e uncinetto, pittori che ravviveranno la parte alta della via con la pittura en plain air dove chiunque potra’ unirsi con la propria attrezzatura, letture di libri e presentazione di libri e menu’ a tema “Zagara e Sale” (il titolo e’ stato scelto perche’ rappresenta due elementi chiave del nostro territorio: agrumi e il sale- mare).

Non mancheranno momenti di spettacolo con la musica degli Ottoni Animati che apriranno la giornata inaugurale e spettacoli di danza aerea e flash mob a cura della scuola Arabesqua. Inoltre la presenza dell’associazione Onde Rosa dara’ anche un taglio a scopo sociale difatti l’associazione consegnerà il ricavato in beneficenza per l’acquisto di macchinari ospedalieri.

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